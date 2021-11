Arrivano importanti indiscrezioni dalla Germania che vedono l’approdo immeinente del talento belga alla corte di Massimiliano Allegri, già a partire da gennaio. Le ultime.

La Juventus deve correre ai ripari e dopo un avvio di stagione fallimentare, considerando le aspettative nei suoi confronti, deve assolutamente raddrizzare il tiro per salvare una stagione al momento deludente.

L’attuale quinto posto in classifica, infatti, non basta per una squadra che per 11 anni ha dominato il campionato italiano e non è giustificabile appigliarsi all’addio improvviso di Critiano Ronaldo, per giustificare le sconfitte rimediate quest’anno in campionato, soprattutto visto e considerato l’organico comunque al di sopra del suo rendimento attuale.

Dunque, l’unica soluzione per Massimiliano Allegri e per accontentare i tifosi, cercando di aggiudicarsi almeno un trofeo stagionale e non fare peggio del criticatissimo Andrea Pirlo, è quella di mettere mano sul mercato trattando un nome all’altezza della Juventus.

Le ultime sulla trattativa

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Germania, sarebbe Witsel il giocatore nel mirino della società bianconera.

Le ultime notizie sulla possibile trattativa tra la Juventus e il giocatore sono state riportate da ‘Sport Bild‘, secondo cui la Vecchia Signora ha già avviato i contatti per portarlo a Torino a gennaio.

L’offerta sarebbe già pronta e Witsel rappresenterebbe un importante rincalzo per il centrocampo bianconero che non ha ancora trovato il giusto equilibrio.

Tuttavia, il centrocampista belga a giugno sarà svincolato e questo potrebbe garantire un’operazione low cost alla società della famiglia Agnelli. Al momento l’unico nodo da sciogliere resta quello dell’ingaggio infatti, attualmente al Borussia Dortmund, Witsel guadagna più di 7 milioni. Cifra sicuramente esosa e sulla quale c’è necessità di trovare un accordo tra le parti.