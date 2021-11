La splendida cestista italiana Valentina Vignali è un vero schianto nel suo ultimo IG post: la doppietta di foto manda i fan in confusione!

La magnifica ex fidanzata del noto Stefano Laudoni è tornata a far parlare di sé… la causa? Un post davvero spaziale…

Esso si compone di un paio di foto in cui Valentina, detta anche “la Vignalona” (per via della sua altezza), sfoggia un lungo vestito da gran galà: si tratta di un abito color oro tempestato di frange e brillantini… che meraviglia!

Abbinato ad esso vediamo sia i tacchi, che la borsa e il trucco: il suo stile non teme rivali!

Nella didascalia del post la bella influencer ha scritto: “A special night” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Una notte speciale“). E ancora: “So happy and honoured to be here” (ovvero: “Sono così felice e onorata di essere qui”).

Valentina Vignali, i fan sono increduli: ecco la prova che la perfezione esiste davvero… – FOTO

Se vuoi vedere Valentina Vignali vestita da sera vai a successivo