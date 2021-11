Incidente frontale tra due auto sull’autostrada: morto un parroco, due feriti

Un drammatico incidente stradale sull’autostrada A27 fra i caselli di Treviso nord e Conegliano è costato la vita ad un parroco di 78 anni.

Un parroco di 78 anni è morto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A27 fra i caselli di Treviso nord e Conegliano. L’auto alla guida della quale si trovava il 78enne si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, su cui viaggiavano due persone. Uno scontro che non ha lasciato scampo al prete, deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i medici del 118 e la Polizia Stradale.

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 10 novembre, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, nel tratto compreso tra i due caselli di Treviso nord e Conegliano.

Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è don Giovanni Feltrin, 78enne residente a Villorba e per anni sacerdote a Fontane. Stando a quanto riferisce la redazione de Il Gazzettino, il parroco era alla guida della sua Lancia Y quando, per cause ancora da determinare, si è scontrato frontalmente con un’altra vettura, una Mercedes su cui si trovavano un uomo di 69 anni ed una 43enne. Un urto molto violento, avvenuto in punto in cui le carreggiate dell’autostrada si uniscono, per via della presenza di un cantiere, che non ha lasciato scampo al 78enne.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per il parroco non c’era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. Feriti non in maniera grave, scrive Il Gazzettino, i due occupanti dell’altra vettura coinvolta che sono stati trasportati all’ospedale di Treviso.

La dinamica del tragico sinistro è ora al vaglio della Polizia Stradale sopraggiunta sul posto. Gli agenti si sono occupati dei rilievi per accertare eventuali responsabilità.

La morte di don Giovanni Feltrin ha sconvolto le comunità di Villorba e Fontane, dove il parroco era molto conosciuto e ben voluto.