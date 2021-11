Martina Hamdy fa sognare i fan ad occhi aperti, ad ogni suo cenno tutti cadono ai suoi piedi. La bella modella ha deciso di mostrarsi come mamma l’ha fatta.

Originaria di Sesto San Giovanni, la bellissima Martina Hamdy è diventata molto presto, dal momento che ha solo 27 anni, un’icona del mondo televisivo. I suoi tratti somatici sono molto apprezzati dal pubblico, la sua carnagione mulatta mostra le sue origini, il padre è egiziano e la madre italiana.

Prima di esordire come modella nel mondo dello spettacolo ha frequentato l’istituto d’arte e successivamente si è laureata in Architettura. Da sempre affascinata dalle telecamere non ha mai smesso di posare per shooting fotografici grazie ai quali è riuscita a farsi strada in televisione.

Non si conoscono dettagli sulla sua vita privata e sentimentale, tiene particolarmente alla sua privacy e non fa trapelare nulla di piccante. Come più spesso ha dichiarato è una ragazza che sogna ad occhi aperti, ha un carattere impulsivo, le piace cucinare ma è anche pigra e molto, forse troppo, disordinata.

E’ diventata famosa grazie alla partecipazione dl “Grande Fratello VIP”, anche se piccola ha avuto diverse esperienze televisive, attualmente è un volto noto di casa Mediaset, dove lavora come meteorina.

Martina decide di far vedere a tutti la sua anima, tutti ardono di passione per lei

“keep focus – rimani concentrato“, esordisce così Martina su Instagram, un monito per se e per i suoi fan che sul web sono 176mila. La foto ammiccante mostra il suo sguardo penetrante, la sua bocca perfetta ed una spalla scoperta. La sua pelle di velluto manda in estasi milioni di follower che vorrebbero accarezzarla per sentirne la morbidezza.

Martina ha deciso di mettersi a nudo e di mostrare la sua anima, “Andiamo a fuoco” commenta un fan soggiogato dallo sguardo tenebroso. “Sei divina, non umana” commenta qualche altro notando l’assoluta perfezione dei suoi tratti somatici.

La bellissima Martina non si smentisce mai, ogni volta riesce a far accendere la passione in milioni di ammiratori. I suoi capelli ricci sono oggetto di scherzo e qualcuno scrive: “Ogni riccio un capriccio? Allora sei davvero una monella”.

