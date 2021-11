Bianca Guaccero da il meglio di se in ogni occasione, anche quando distrattamente si apre la gonna per mostrare il paradiso.

Bellissima, sensuale, maliziosa, travolgente, Bianca Guaccero è tante cose. Dopo anni ed anni di gavetta oggi è una delle conduttrici più apprezzate nel mondo televisivo, al timone di “Detto Fatto” su Rai 2, piace molto al pubblico a casa e la sua notorietà è arrivata alle stelle.

Sulla conduttrice non si hanno moltissime notizie, la conosciamo per essere stata anche attrice negli anni scorsi, è originaria di Bari (Puglia) ed è molto legata alla sua famiglia e ai suoi affetti. Ha debuttato sul grande schermo con Giancarlo Giannini e Raoul Bova nel film “Terra bruciata”.

Ultimamente è stata molto criticata per il suo aspetto fisico, troppo magro per alcuni leoni da tastiera che l’hanno bullizzata sul web in più di un occasione. Lei ha cercato sempre di difendersi dagli attacchi gratuiti e brutali, sottolineando come sia in salute ed è solo una questione di costituzione. Ha più volte ribadito il fatto che molto spesso il termine anoressia venga usato impropriamente e che su questo argomento bisogna essere molto seri essendo un gravissimo disturbo alimentare.

Bianca è une persona acqua e sapone e questo ai suoi follower piace, per l’ultimo scatto si sono dati alla pazza gioia.

“Sei semplicemente divina”, Bianca Guaccero conquista tutti con semplicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La conduttrice Bianca Guaccero da il buongiorno ai suoi follower, che su Instagram sono 751 mila. Se il buongiorno si vede dal mattino, oggi sarà una giornata luminosa grazie al suo sorriso: “Sorridere a 5 anni è giusto… sorridere a 20 è normale… sorridere a 40 ha un altro valore… buona giornata a tutti!!!”.

Bianca ha postato una sua foto scattata nello studio di “Detto Fatto”, programma che conduce da qualche anno su Rai 2 e per il quale è molto apprezzata. Il post fa riferimento al suo sorriso, luminoso, bello e gioioso, ma i fan notano altro.

La conduttrice si apre con una mano lo spacco della gonna e si ferma quasi all’inguine, lo stacco di coscia è davvero notevole, i piedi avvolti da décolleté nere, la gonna a fantasia che le scivola morbida sul corpo, la camicetta viola che le illumina lo sguardo, tutto è perfetto. Bianca è perfetta.

“E’ stupenda” scrive un fan che intrattiene una conversazione, “E’ unica, hai ragione” risponde l’interlocutore. Un botta e risposta tra i fan che non lascia alcun dubbio, Bianca, per il suo pubblico, è unica e speciale.