“Ti seguirei ovunque…”, Laura D’Amore scollatura travolgente, curve esplosive dominano lo sfondo magico: sublime – FOTO

La web influencer e hostess di Alitalia, Laura D’Amore anticipa i festeggiamenti più belli dell’anno come solo lei sa fare: favolosa.

La bellissima, Laura D’Amore ha fatto ancora una volta il pieno di likes, anticipando la concorrenza, nonchè diventando la testimonial del periodo più atteso dell’anno.

La showgirl, dall’enorme successo sui social network, anche grazie all’amore per il suo lavoro ha convinto tutti nel segno della bellezza e del momento magico che ci apprestiamo ad vivere.

Non si tratta altro che del Natale, ovvero il periodo più emozionante di tutto l’anno. I fan non vedono l’ora di accelerare i tempi e vedersi già calati alla perfezione nel favoloso clima, che per tradizione rende tutti più buoni.

La D’Amore ha deciso di trasferire la delicatezza e la bontà che traspare dai lineamenti del suo volto, in un clima di spensieratezza e felicità. Andiamo a vedere nel dettaglio perchè i fan hanno apprezzato questa nobile iniziativa della hostess più amata d’Italia

Laura D’Amore, il sogno dei fan si realizza in anteprima: SCATTO da crepacuore

