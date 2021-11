L’essenza dell’Autunno 2021 è racchiusa nei mocassini Gucci di Levante

Ecco svelato l’ultimo segreto della moda Autunno 2021: l’essenza di questa suggestiva stagione è racchiusa in un modello di mocassini Gucci, sfoggiati su Instagram da Levante.

Seguire l’istinto: ecco la più grande lezione che ci trasmette Levante, la cui voce entra nell’anima e poi fa fatica ad uscirne.

Gispy e anticonvenzionale, è l’incarnazione del concetto di ribellione ed una continua ispirazione per chiunque abbia come obiettivo e forma mentis la libertà.

Stiamo parlando di caratteristiche personali che la cantante riporta tanto nella sua musica quanto nella moda. L’ultimo grande esempio ci viene dato dalle sue scelte in fatto d’abbigliamento per questo Autunno 2021, coronate da una ciliegina sulla torta che non passa certo inosservata agli occhi attenti di noi pazze per il fashion e le nuove tendenze: il tanto ambito e desiderato mocassino Gucci.

La moda va, la moda torna. Ma ci sono degli elementi clou che descrivono ed identificano i capi saldi attorno cui ruotano tutte le rivisitazioni e le rotture delle barriere che affrontiamo anno dopo anno in fatto di fashion.

Il mocassino è uno di questi grandi classici, un evergreen che subisce varianti ed evoluzioni ma le cui importanti caratteristiche restano ben evidenti. E noi siamo innamorate dei suoi elementi fissi e irremovibili.

Il mocassino è ben altro che estetica: è attitudine, personalità, un oggetto iconico che sfonda e supera i limiti della definizione di genere e si impone come vivo, onnipresente, eterno. E’ un accessorio che può raccontare la storia evolutiva della moda e di chi l’ha vissuta, fatta propria, reinterpretata e amata.

Un pezzo di storia: il mocassino Gucci trionfa anche in questo Autunno 2021

Alessandro Michele è il nome di colui che proietta e ridefinisce in chiave contemporanea questo elemento con sessant’anni di storia alle spalle.

Il risultato finale è nientemeno che quello che osserviamo ai piedi di Levante: un modello che va ben oltre la suola bassa e sottile per dotarsi di un tacco spesso, dal sapore combat. Ci proietta direttamente in esplorazione di nuove concezioni del comfort.

La punta quadrata racchiude l’essenza della modernità, unita all’iconico morsetto dorato che collega le caratteristiche proprie della maison al mondo equestre.

Scrigno che racchiude il concetto di eleganza, il mocassino Gucci è una potente arma contro la chiusura spazio-temporale e la definizione di genere.

Anche in questa nuova veste con il tacco, riassume sotto forma di scarpa tutto ciò che è Moda.

Per consigli d’abbinamento, perché non seguire il controcorrente look di Levante ed indossarli insieme a parigine di lana pesante e minidress?

Non abbiate paura di osare e lasciate che la creatività vi definisca! Pronte?