Calciomercato, Sarri e Juventus. La bomba di mercato

Calciomercato, nuovo intreccio tra la Juventus e il grande ex Sarri: trasferimento a sorpresa che può avvenire a gennaio

Dopo la pausa nazionali in corso, rush finale di 2021 per le squadre di Serie A, con l’obiettivo di arrivare a Natale, alla fine del girone d’andata, nella miglior posizione possibile. Un imperativo categorico per la Juventus, attardata e nelle posizioni di rincalzo al momento, come sarebbe stato difficile immaginare a inizio campionato.

I bianconeri si trovano al momento a quattro punti di distanza dal quarto posto che vale la zona Champions e addirittura a 14 lunghezze dalla vetta della classifica. Un distacco che non rispecchia le ambizioni della Vecchia Signora, chiamata a macinare risultati nelle prossime giornate.

Juve che si troverà subito, la prossima settimana, ad affrontare un avversario difficile. I bianconeri sfideranno all’Olimpico di Roma la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Uno scontro diretto da non fallire, con i biancocelesti al momento davanti di tre lunghezze. Operazione aggancio da effettuare per gli uomini di Allegri, con il livornese che a gennaio attende rinforzi dal mercato. Le operazioni in entrata passeranno anche da qualche uscita e proprio tra Lazio e Juventus potrebbe prendere piede un affare particolare.

Calciomercato Juventus, cessione in vista a gennaio: Allegri fa un ‘regalo’ a Sarri

Si segnala infatti, a Torino, un possibile addio di Moise Kean. Il giovane attaccante, tornato in bianconero dopo due anni, fin qui non ha convinto. Due reti in campionato soltanto per lui e un rendimento troppo a singhiozzo, anche per motivi fisici.

Allegri potrebbe dare il via libera alla società per cederlo e far posto a un altro attaccante. E in questo senso ci sarebbe l’interessamento della Lazio, che a sua volta vorrebbe far partire Muriqi.

Secondo ‘calciomercatonews.com’, i biancocelesti potrebbero subentrare nel prestito con cui Kean è passato dall’Everton alla Juventus. A Sarri il giocatore interessa come vice Immobile e a fine stagione si potrebbe anche valutare l’ipotesi di un riscatto.