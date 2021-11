Calciomercato, Milan pronto a strappare il suo gioiello alla Roma. Affare a gennaio

Calciomercato, il Milan punta con decisione allo scudetto e prepara un colpaccio: assalto alla Roma per un top player

Il Milan, nonostante abbia interrotto la sua striscia vincente con l’Inter, ha mantenuto il primato in classifica a pari merito con il Napoli. I rossoneri si sono dimostrati fin qui una delle compagini più brillanti e accreditate per lo scudetto. E il vantaggio di sette punti sui cugini nerazzurri è già un indizio significativo, sebbene assolutamente non definitivo.

Ibrahimovic e compagni, agli ordini di Pioli, stanno esprimendo prestazioni di altissimo livello, che autorizzano a sognare. Il sogno di tornare campioni d’Italia, undici anni dopo l’ultimo successo nel 2011, può diventare realtà. Ma una mano può arrivare anche dal calciomercato.

Il Diavolo intende infatti provare a rafforzarsi, cogliendo le opportunità che dovessero presentarsi per migliorare la rosa a disposizione del tecnico e aumentare le alternative. Un autentico colpaccio può arrivare con la complicità di Mino Raiola.

Calciomercato Milan, Raiola ci mette lo zampino: grande affare a gennaio per la corsa scudetto

L’agente, come riportato da ‘Il Milanista’, può portare a San Siro Mkhitaryan, giocatore di grande qualità ed esperienza sulla trequarti offensiva.

L’armeno, alla terza stagione in Serie A con la maglia della Roma, ha confermato tutte le sue doti almeno nelle prime due annate. Ma in questo periodo non sta assolutamente vivendo un periodo brillante, tanto è vero che nelle ultime gare è stato lasciato in panchina da Mourinho.

Il problema sarebbe il ruolo defilato che il tecnico portoghese gli ha riservato nel 4-2-3-1, con Pellegrini ad agire al centro alle spalle della punta. Così, il giocatore starebbe pensando di lasciare i giallorossi nel mercato di gennaio.

Affare al momento ancora in fase embrionale, ma che potrebbe essere uno dei colpi principali di gennaio nel nostro campionato. Al Milan, Mkhitaryan ritroverebbe Ibrahimovic e potrebbe ricostituire con lui un asse davvero micidiale.