Rinnovo Insigne, nasce l’idea di un clamoroso scambio con la Juve

I tifosi di Napoli e Juventus attendono con ansia gli sviluppi delle trattative riguardanti i rinnovi dei contratti di Lorenzo Insigne e Paulo Dybala, entrambi in scadenza a giugno.

I tifosi del Napoli sognano. L’inizio in campionato è stato straordinario: 32 punti sui 36 disponibili con 10 vittorie e 2 pareggi in 12 partite disputate. Tiene banco, però, la questione rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano partenopeo, in scadenza a giugno, non ha ancora trovato un accordo con la società e voci sempre più insistenti lo vedrebbero lontano dal Napoli la prossima stagione. Così come Insigne, anche Paulo Dybala è in scadenza a giugno e non ha ancora prolungato il contratto.

Calciomercato, Napoli e Juventus: tengono banco i rinnovi di Insigne e Dybala

“Lorenzo Insigne? Farebbe comodo alla Juventus nel 4-3-3, ma anche alla Roma e alla Lazio potrebbe fare bene. Insomma, in tutte le squadre che giocano con l’esterno. Non lo vedo all’Inter come seconda punta, poi siccome i calciatori sono attratti dal denaro possono andare anche in squadre in cui tatticamente servono meno ma dove si guadagna tanto denaro”. Queste le parole, riportate dalla redazione di Calciomercato.com, di Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, sul mancato rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

Secondo i rumors di calciomercato, Insigne potrebbe lasciare i partenopei a giugno per trasferirsi in una nuova squadra. Tra i vari club interessati anche l’Inter che segue da tempo la situazione. Secondo Orsi, però, il numero 10 degli Azzurri potrebbe non trovarsi a suo agio con i nerazzurri giocando alle spalle della prima punta, ma sarebbe meglio un club che utilizza un modulo con il tridente offensivo e, dunque, gli esterni. Squadre, quindi, come Juventus, Roma e Lazio. Ai bianconeri effettivamente servirebbe un esterno in attacco con quelle caratteristiche tanto che mister Allegri ha optato per un 4-4-2 arretrando Chiesa sulle corsie del centrocampo o avanzandolo come punta al fianco di Morata o Dybala.

Un’ipotesi, però, remota e che manderebbe su tutte le furie i tifosi partenopei quella di vedere il capitano del Napoli indossare la casacca degli acerrimi rivali bianconeri.

Tesi remota anche quella di un’eventuale passaggio di Paulo Dybala al Napoli, nonostante ancora non sia arrivata la firma sul prolungamento del contratto, in scadenza, così come Insigne, a giugno. In passato si era parlato del possibile trasferimento dell’argentino all’ombra del Vesuvio, ma l’affare non è mai andato in porto. La Joya tatticamente potrebbe essere un profilo adatto alla formazione del Napoli: nel 4-2-3-1 di Spalletti, Dybala potrebbe affiancare gli esterni sulla trequarti giocando alle spalle del centravanti o schierarsi proprio sulle corsie.

Sul futuro dell’argentino, però, non sembrano esserci dubbi. L’entourage del numero 10 bianconero dovrebbe incontrare la dirigenza della Vecchia Signora il prossimo mese per mettere la firma sul rinnovo del contratto.