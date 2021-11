L’imprenditrice Chiara Ferragni posta in rete un giro a bordo del nuovo bolide, gli utenti non possono non rispondere: “quanto costerà?”

Stimata attivista, oltre che imprenditrice e fashion blogger dal primato nazionale, nonché nuova protagonista della serie televisiva a breve in uscita su Prime Video, l’attesissima “The Ferragnez”, la Chiara Ferragni nazionale si batte oggi per una nuova causa a bordo di un “bolide nuovo di zecca“.

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram in questo pomeriggio di sabato, 13 novembre, l’influencer di origini cremonesi ha scatenato delle reazioni inattese. Tra i numerosi utenti, oltre a molta curiosità, appariranno anche una serie di quesiti alquanto specifici a riguardo della “sfarzosa” ma a quanto pare “molto utile” new entry. Vediamo di scoprirli adesso insieme e più nel dettaglio.

“Quanto costerà?” Chiara Ferragni da brivido col nuovo bolide e super look – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Grazie per le informazioni“, la prima risposta da parte del pubblico di Chiara sarà un’affermazione, che ben riuscirà a far cogliere ai più appassionati del settore i vantaggi che l’imprenditrice desidera illustrare ai suoi follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sempre splendida” Eleonora Daniele, lo spoiler della puntata: “Stasera parleremo di…” – FOTO

La fashion blogger di fama internazionale presenta attraverso uno scatto, realizzato nel cuore della sua amata Milano, il nuovo modello di autovettura, stavolta in bordeaux, firmato da @bmwitalia. Si tratta della “iX electric car“. Il progetto realizzato dall’azienda tedesca, ma non solo, sta prendendo piede man mano in tutto il globo. “Prestando attenzione alla sostenibilità BMW mi sta aiutando in questo viaggio“, specificherà poi la stessa Chiara in didascalia. Dunque il veicolo si dimostra di certo indispensabile agli occhi di molti. “Ma quanto costerà?“, chiederanno gli utenti maggiormente incuriositi dall’inattesa novella. Pare che il prezzo oscilli al momento, dagli 84 mila agli 103 mila euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vanessa Incontrada e la FOTO di coppia, tanto amore ed una bellezza da togliere il fiato

“Your dress is radiating good vibes” Per concludere altre lusinghiere parentesi, inserite fra i commenti anche dai suoi fan anche oltreoceano, non potranno che riguardare anche il suo “super look“.

Chiara ha deciso di indossare un outfit minimale per la giornata. Pantaloni e cappotto informale in total black, ed un maglione dalla tinta fucsia che sembra sposarsi perfettamente con la sua bionda chioma.