La bellissima ex attrice italiana Eleonora Daniele ha postato di nuovo: il selfie, scattato negli studi televisivi Rai, è un vero spettacolo!

La splendida giornalista è una meraviglia nell’ultimo selfie che ha postato: si tratta di una foto, scattata negli studi televisivi Rai, in cui compare anche il presentatore del programma, ovvero il noto giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico e saggista Bruno Vespa.

La trasmissione televisiva a cui Eleonora prenderà parte stasera, 11/11/2021, è ‘Rai porta a porta‘, ovvero un talk show in cui si approfondiscono alcuni temi di attualità, cronaca, informazione politica, economia e di costume con gli ospiti presenti nel salotto.

Nel selfie postato, la scrittrice sfoggia un make-up che le dona moltissimo: gli occhi sono piuttosto marcati, ma le labbra sono decisamente più naturali.

Nella didascalia del post la fantastica quarantacinquenne ha anticipato quali saranno i temi principali che andrà a trattare nella puntata di oggi… siete curiosi di saperne di più?

Eleonora Daniele, il selfie pre – puntata. Un fan le scrive: “Ti guarderò con interesse, affetto e ammirazione”

Le tematiche che affronterà la magnifica ex attrice, nella puntata di oggi, sono le seguenti: Covid, vaccini ed il suo nuovo libro.

L’opera si intitola “Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello” e racconta la vita di quell’amatissimo fratello, scomparso nel 2015.

I fan non stanno più nella pelle: non vedono l’ora di vederla in tv.

Oltre ai tantissimi mi piace lasciati dagli utenti, il post è stato sommerso anche da svariati commenti, ad esempio: “Meravigliosa… sei sempre splendida!”; “Ti seguirò bellissima Eleonora e auguri per il libro!”; “Congratulazioni sei sempre sul pezzo”; oppure “Cara Eleonora Daniele, ti guarderò con interesse, affetto e ammirazione… come sempre”.

E voi la seguirete questa sera, su Rai1?