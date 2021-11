Gianluca, Ignazio e Piero de Il Volo sono fidanzati? Svelati i NOMI delle fortunate donzelle

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2015 non se n’è più saputo niente, ma i ragazzi de Il Volo vivono una vita da sogno: solo uno di loro è ancora single!

Sicuramente ci ricordiamo tutti di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, il trio di giovani ragazzi (due baritoni e un tenore) che vinse il Festival di Sanremo nel 2015. Nonostante la grandiosa vittoria, però, ultimamente i tre cantanti de Il Volo sono spariti dagli schermi, e della loro vita privata si sa poco e nulla. Sei anni fa il loro fascino da eleganti fuoriclasse ha conquistato il cuore di tutte le telespettatrici, così oggi abbiamo deciso di scoprire insieme qualche dettaglio sulla loro situazione sentimentale.

I ragazzi de Il Volo sono fidanzati? La verità sulla vita privata di Gianluca, Ignazio e Piero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Gianluca, Ignazio e Piero vinsero il Festival di Sanremo nel 2015 con il nome di gruppo Il Volo. Da allora, però, le loro apparizioni pubbliche non sono state così frequenti come ci si poteva aspettare: la loro musica è ormai conosciuta a tutti, è vero, ma non si può dire altrettanto della vita privata dei tre cantanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ti seguirei ovunque…”, Laura D’Amore scollatura travolgente, curve esplosive dominano lo sfondo magico: sublime – FOTO

Dai pochi indizi che trapelano su internet sappiamo che Gianluca Ginoble è fidanzato. Se fino a poco tempo fa i gossip parlavano di una tale Francesca, giovane abruzzese dall’aspetto fisico molto simile a quello di Silvia Toffanin, proprio a Silvia Gianluca ha raccontato di star frequentando una ragazza di nome Eleonora. “Si chiama come mia madre. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice” ha raccontato Gianluca al pubblico di Verissimo. La confessione ha lasciato tutti senza parole, sopratutto perché in passato Ginoble in poco tempo era stato paparazzato con numerose ragazze diverse, tra cui anche Pasqualina Sanna de “La pupa e il secchione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bianca Guaccero si distrae ed accade l’impossibile. La gonna si apre: “E’ stupenda”. La FOTO è da zoom

Una vita sentimentale più stabile appare essere quella di Ignazio Boschetto, che da tempo è fidanzato con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. Lo aveva svelato lui stesso quest’estate, pubblicando sui social una dedica romantica alla 27enne. Prima di lei Boschetto aveva frequentato per un po’ la showgirl Roberta Morise, con cui però pare non abbia più nessun contatto.

Resta single, invece, Piero Barone. “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no” aveva raccontato a Silvia Toffanin. Per un po’ Barone aveva frequentato Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus, ma le cose sarebbero finite in fretta e furia quando Piero ha conosciuto Veronica Ruggeri de Le Iene. Anche con lei, però, la fiamma è durata poco.