In che rapporti sono oggi Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Lo ha rivelato il vincitore del “GF Vip” a Siliva Toffanin

Per mesi hanno fatto sognare i telespettatori di Canale 5, hanno fatto nascere anche insinuazioni e dubbi. Hanno rappresentato una delle coppie più belle e amate del “Grande Fratello Vip 5”. Parliamo di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Una grande amicizia che è nata tra le mura della casa più spiata d’Italia, un rapporto a distanza quando Francesco è uscito e Tommaso è rimasto a Cinecittà arrivando dritto alla vittoria. Poi però piano piano qualcosa è cambiato e quel rapporto così speciale si è raffreddato.

Alcune voci hanno parlato anche di uno screzio tra i due e oggi dopo parecchi rumors e insinuazioni, Tommaso Zorzi, ospite a “Verissimo” insieme al suo compagno Tommaso Stanzani, ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, in che rapporti sono

Silvia Toffanin, come sempre con garbo e gentilezza, non si è lasciata scappare l’occasione di avere davanti Tommaso Zorzi. E così dopo aver parlato a lungo della sua relazione con il ballerino di “Amici”, non ha potuto non chiedergli la verità sul suo rapporto attuale con Francesco Oppini.

Il vincitore del “GF Vip” non si è nascosto e ha risposto con sincerità alla domanda della Toffanin fugando ogni dubbio sulla questione. Non ne aveva mai parlato fino ad oggi ma con la padrona di casa di “Verissimo” lo ha fatto in maniera tranquilla e spontanea.

“Di quest’amicizia rimane un bellissimo ricordo e una bellissima pagina di un’esperienza che mi ha segnato – ha detto Zorzi in prima battuta – Non rinnego nulla di quello che siamo stati ma non c’è più un rapporto, non ci sentiamo da quest’estate”.

Una cosa però l’ex gieffino l’ha voluta puntualizzare: “Non c’è astio, non c’è rancore” mettendo a tacere così tutte le voci che parlavano di un presunto litigio. Al momento i due non si parlano ma, ha ammesso Zorzi, “è una chiamata che prima o poi farò”.

Tommaso ha specificato di non rinnegare il bene che ha voluto, e che vuole tutt’ora, ad Oppini ma il loro rappresenta uno di quei rapporti che ad un certo punto si spezzano perché ci si accorge di volere cose diverse. “Ad oggi non ci parliamo” ha concluso Zorzi mettendo una parole fine, forse per sempre, a questo argomento.