Vanessa Incontrada illumina il sabato pomeriggio: la bella attrice insieme al suo lui e tutto il resto non conta più nulla

Si prepara ad una nuova avventura in casa Mediaset Vanessa Incontrada. Dopo la bella esperienza al timone di “Striscia la notizia” si apre per lei un nuovo progetto. Un ritorno al passato insieme a vecchi amici.

Manca sempre meno, infatti, per il ritorno di “Zelig” che la vedrà ancora al fianco di Claudio Bisio. Per lui l’attrice e presentatrice ha speso delle bellissime parole: “Claudio e io ci siamo sempre voluti molto bene, tra di noi c’è sempre stato un legame speciale – ha detto la Incontrada in una recente intervista – a lui del resto devo tanto, tantissimo: mi ha insegnato tutto quello che sono oggi e sono sempre felice di lavorare al suo fianco”.

Li vedremo di nuovo insieme da giovedì 18 novembre in prima serata su Canale 5 ancora una volta al timone della risata.

Vanessa Incontrada insieme a lui: bella e felice

