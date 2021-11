La fantastica showgirl croata è semplicemente divina nel suo ultimo IG post: si tratta di una doppietta di foto a dir poco pazzesche!

La splendida fashion blogger naturalizzata italiana ha causato migliaia e migliaia di infarti con l’ultimo post condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: che spettacolo!

Nelle due immagini che compongono il post la magnifica quarantacinquenne viene immortalata in un paio di primi piani da sogno: ammirare il suo bel viso è una gioia per gli occhi!

Nella didascalia degli scatti la bella influencer ha scritto: “I am my own woman” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Sono io la mia donna”).

Anche un noto personaggio del mondo dello spettacolo, della televisione e dei social ha commentato le sue foto strepitose… si tratta dell’ex tentatrice Antonella Fiordelisi, che le ha scritto “OMG”, seguito da un’emoji raffigurante una faccina con gli occhi a cuoricino.

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando… Reggetevi forte perché la tachicardia è dietro l’angolo!

Nina Moric, mai visto un primo piano del genere. Un fan le scrive: “Che occhioni che hai” – FOTO

Il make-up, sfoggiato da Nina nelle foto, è molto sensuale: esso si compone di un trucco occhi da cerbiatta, tanto contouring e delle labbra naturali… che meraviglia!

Non c’è dubbio: è impossibile riuscire a smettere di fissare quegli occhioni così magnetici!

Il post ha compiuto il giro del web dopo pochissimo tempo dalla condivisione: gli utenti lo hanno apprezzato molto, lasciandogli tantissimi mi piace e commenti.

Tra i messaggi scritti dai suoi fan, si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Che occhioni che hai!“; “La classe non è acqua”; “La meraviglia in persona“; oppure “Sei di una bellezza disarmante”.

Una cosa è certa: Nina Moric sa sempre con non passare inosservata!