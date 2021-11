Mediaset, rivoluzioni nel palinsesto: l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando ad uno stop per una delle conduttrici più amate

“Mattino 5”, ormai da anni, è il programma leader della fascia oraria mattutina di Canale Cinque. L’edizione attuale, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, sembra addirittura registrare maggiori consensi rispetto a quelle del passato. La trasmissione, che si concentra su temi inerenti all’attualità e alla cronaca, tiene testa all’altrettanto affermato programma “Storie italiane”, in onda su Rai 1. Negli ultimi giorni, tuttavia, i rumors relativi al periodo natalizio si stanno facendo sempre più insistenti. Stando a quanto rivelato dal portale Dagospia, potrebbe arrivare un clamoroso stop per la nota conduttrice.

Mediaset, rivoluzioni nel palinsesto: stop clamoroso per la nota conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Annalisa vietata ai minori: bagno in vasca e posteriore in primo piano. Le FOTO bollenti

Quest’anno, la trasmissione “Mattino 5” è andata incontro ad una serie di stravolgimenti che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori. A settembre, il format – brillantemente condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi – ha infatti ritardato di una settimana la messa in onda, dando spazio a “Morning News” di Simona Branchetti. Un inizio sicuramente lontano dalla consuetudine, ma che non ha comunque deluso in termini di share.

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, sono emerse una serie di indiscrezioni a cui il portale Dagospia non ha mancato di dare voce. Sembrerebbe, infatti, che i vertici del Biscione non abbiano imposto alcuno stop alla messa in onda delle puntate, che dovrebbe proseguire come di consueto. A far tremare i telespettatori, tuttavia, sarebbero le ultime notizie relative a Federica Panicucci.

Con ogni probabilità, a partire dal prossimo 13 dicembre la presentatrice abbandonerà la conduzione del format, lasciando a Francesco Vecchi il compito di guidare il talk show durante il periodo natalizio. Che si tratti di uno stop definitivo per la Panicucci?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Michelle Hunziker, colpo basso per la conduttrice: è già finita?

Sempre secondo le voci, la conduttrice dovrebbe tornare al timone del programma in corrispondenza della fine delle vacanze natalizie. Eppure, considerata la sorte toccata alla collega Barbara D’Urso, la Panicucci non starebbe affatto dormendo sonni tranquilli.