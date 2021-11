Folgorato mentre fa la doccia: uomo muore davanti alla moglie

Un uomo di 61 anni è morto folgorato questa mattina a Siracusa dopo essere stato raggiunto da una potente scarica elettrica mentre faceva una doccia.

Folgorato mentre faceva una doccia. È morto così stamane un uomo di 61 anni nella sua villa, sita in contrada Fanusa a Siracusa. Ad assistere alla tragedia la moglie del 61enne che ha immediatamente chiamato i soccorsi, i quali giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In corso le indagini per chiarire le cause della morte dell’uomo raggiunto da una potente scarica elettrica.

La vittima, secondo quanto riferiscono diverse fonti locali, tra cui la redazione di Blog Sicilia, stava facendo una doccia prima di iniziare la giornata, come ogni mattina, ma improvvisamente è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Il tutto sotto gli occhi della moglie che gli ha prestato soccorso ed ha chiamato il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, presso la villa, è arrivata l’equipe medica del 118 ed i vigili del fuoco. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare il 61enne, ma ogni tentativo si è rivelato vano e alla fine si sono dovuti arrendere costatandone la morte.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia del capoluogo di provincia siciliano che hanno provveduto agli accertamenti, in collaborazione con i vigili del fuoco, per stabilire la dinamica della tragedia. La Polizia ha ascoltato la moglie della vittima, sotto shock per l’accaduto.

Dai primi riscontri, riferisce Blog Sicilia, pare che alla base del dramma vi possa essere un corto circuito dell’impianto di riscaldamento. In tal senso, la polizia svolgerà degli accertamenti sullo scaldabagno.