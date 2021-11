La cantante Loredana Berté ospite a Verissimo si è raccontata ancora una volta tra carriera e vita privata, ha commosso tutti

La cantante Loredana Berté (Getty Images)

Loredana Berté è un’artista straordinaria, ha fatto la storia della musica insieme a tante sue colleghe negli anni ’70-’90. E ancora oggi il suo animo rock non demorde e continua a scalare classifiche con brani più moderni e al passo con i tempi. Seppur la sua carriera sia stata un successo dopo l’altro, la vita privata è invece stata disastrosa e colma di dolore. A “Verissimo” dalla Toffanin ha fatto un rivelazione davvero straziante.

Loredana Berté fa commuovere tutti a “Verissimo”, lo confessa

Loredana Berté ha avuto una storia personale molo tragica. Nonostante la cantante sia sempre rock, nasconde in se un dolore immenso che non ha mai superato. Si tratta della morte dell’amata sorella Mia Martini. Anche lei cantante e anche lei un talento ineguagliabile. Tuttavia il suo animo gentile e il suo talento sono stati spezzati dalla cattiveria della gente. Loredana ha raccontato a Silvia Toffanin quanto le manca la sorella scomparsa nel 1995. “Ogni giorno mi manca disperatamente”, queste sono le parole strazianti di una sorella addolorata.

La Berté ha rivelato anche di essersi sentita proprio come la sorella all’epoca della sua dipartita, ossia tagliata fuori dal mondo dello spettacolo. Infatti quando la Berté tornò dalla Svezia ricevette commenti molto negativi di persone che sostenevano che dovesse lasciare spazio ad altre artiste. La sorella si tolse la vita proprio a causa delle malignità che le persone le dicevano e facevano. La Berté sostiene che questa vita è un massacro ma che le sconfitte servono anche per crescere. L’unica cosa che le dispiace e aver visto la sorella soffrire tanto. Ma il suo dolore oggi lo ha trasformato in punti di forza e se ne frega del giudizio degli altri.

Durante l’intervista la Berté ha ammesso di avere un rimpianto in particolare, aver partecipato al Festival di Sanremo con la sorella ed essersi dimenticata il testo. Questo fece infuriare la sorella e la Berté ha detto che avrebbe dovuto farla partecipare da sola. Le sue parole hanno fatto commuovere la Toffanin e tutti in studio e a casa. La storia della sorella è una delle più tristi e ingiuste del mondo dello spettacolo.