Anna Tatangelo, un nuovo progetto lavorativo: i fan non resistono

Dopo “All togheter now” Anna Tatangelo è pronta per una nuova giornata di lavoro: cosa sta combinando?

Per Anna Tatangelo questo è un periodo speciale. La cantante sta cavalcando l’onda del successo non solo con la sua musica, che da anni la rende una degli artisti più noti nel panorama italiano, ma anche per la presenza in numerose trasmissioni televisive.

Attualmente è impegnata come giudice nella nuova edizione di “All togheter now” e inoltre conduce il sabato pomeriggio “Scene da un matrimonio”.

Anna Tatangelo, il buongiorno ha l’oro in bocca – FOTO

Seguita da quasi due milioni di follower, Anna Tatangelo non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate impegnative. Che sia del tempo libero o foto relative al suo lavoro, è sempre pronta a rendere partecipe il pubblico che la supporta.

Dopo la serata di “All togheter now”, la settimana per la cantante è iniziata con uno shooting e su Instagram ha appena pubblicato una foto per dare il buongiorno, mentre è intenta a prepararsi per l’evento.

Non abbiamo notizie riguardo al progetto a cui sta lavorando, ma i fan sono curiosi di sapere altri dettagli al riguardo. In tanti hanno lasciato qualche commento in direct alla cantante.

Anche “Scene da Matrimonio” si sta rivelando un grande successo, sia il pubblico che i partecipanti hanno potuto conoscere un nuovo lato della Tatangelo e sembra che Mediaset abbia fatto la scelta giusta.

“Che bello trascorrere il weekend con te”, qualcuno ha scritto sotto ad un post inerente al programma e poi ancora “Radiosa”.

Quale sarà il prossimo progetto della cantante? I fan non vedono l’ora di scoprire tutte le novità in arrivo. Intanto la Tatangelo si gode il momento e l’amore per suo figlio e la sua nuova fiamma. Gigi D’Alessio è soltanto un ricordo.