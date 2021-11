Amatissimi dal pubblico, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando torneranno a condividere il palcoscenico: ecco dove li rivedremo

Rispettivamente vincitore e terza classificata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avranno presto modo di tornare a condividere il palco. La loro amicizia, nata all’interno del reality e continuata anche al di fuori del programma, ha conquistato il pubblico che continua a seguirli con passione nei loro progetti individuali. La distanza, lui a Milano lei a Roma, li porta a vedersi poco e per questo motivo occasioni simili generano grande entusiasmo tra i loro fan. Ecco dove li rivedremo presto insieme.

Di nuovo insieme: Zorzi e Orlando ospiti al Maurizio Costanzo Show

Il pubblico potrà assistere alla riunione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, chiamati entrambi ospiti per la terza puntata del Maurizio Costanzo Show. Il duo sarà infatti ospite dell’appuntamento che andrà in onda mercoledì 17 novembre, come sempre in seconda serata su Canale 5.

Un ritorno al fianco di Costanzo per Tommaso Zorzi, presenza fissa della scorsa stagione e ospite del programma radiofonico del giornalista e presentatore. Un gradito ritorno anche quello di Stefania Orlando che riappare sugli schermi di Mediaset dopo aver terminato l’esperienza con Tale e Quale Show.

Una settimana piuttosto ricca per Zorzi che debutterà sugli schermi di Discovery + questo 19 novembre con la prima edizione di Drag Race Italia. Il vincitore del GF Vip sarà uno dei giudici, accanto alla drag queen Priscilla e all’autrice e attrice Chiara Francini. Le puntate potranno essere seguite in chiaro su Real Time a partire da gennaio.

Il fan hanno risposto con grande entusiasmo alla notizia della riunione dei due amici che hanno avuto ampiamente modo in passato di mostrare la loro affinità anche come coppia di intrattenimento.

Non è ancora dato sapere se Tommaso e Stefania si esibiranno in uno dei loro duetti, proprio come accaduto nel corso della scorsa stagione del Costanzo Show. Tutti i dettagli in merito alla loro ospitata saranno resi noti nelle prossime ore.