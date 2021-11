“Che schianto di donna”. Anna Safroncik è stupenda. Ha in serbo una sorpresa per i suoi fan – FOTO

Anna Safroncik. La bellissima attrice ucraina ha pubblicato una foto interessante sul suo profilo Instagram. I fan non hanno dubbi sul futuro che la attende

Nata a Kiev nel 1981, Anna Safroncik ha iniziato la sua carriera quando era ancora una bambina. A soli 7 anni, infatti, ha varcato la soglia dell’Accademia Nazionale dello Spettacolo della capitale ucraina, spinta dai genitori, entrambi artisti: sua madre è una ballerina, insegnante di danza mentre il padre è un tenore.

Trasferitasi in Italia a 12 anni (precisamente ad Arezzo), ha continuato il suo percorso nel mondo dello show business anche nel nostro paese. Nel 1998 ha partecipato al concorso di Miss Italia rappresentando la Toscana e il suo debutto come attrice è avvenuto con uno dei mostri sacri del cinema nostrano: Carlo Verdone nel film “C’era un cinese in coma”.

Anna Safroncik: la foto su Instagram che desta curiosità. Che progetto nasconde?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

È il piccolo schermo ad aver donato diffusa notorietà ad Anna Safroncik. Il pubblico ha iniziato ad apprezzarla maggiormente grazie al personaggio complesso di Anna Baldi nella celebre soap opera di Canale 5 “Centovetrine”.

In seguito l’attrice ha saputo destreggiarsi con professionalità tra televisione e grande schermo, ottenendo ruoli femminili di grande impatto. É soprattutto con la fiction targata Mediaset dal titolo “Le tre rose di Eva” che arriva la consacrazione definitiva, acquisendo sempre più stima e affetto da parte dei fan.

Dopo quattro stagioni tutti agognano un quinto capitolo dell’opera. Per questo motivo, l’ultimo post diffuso da Anna Safroncik su Instagram ha destato molta curiosità. L’attrice ha pubblicato una sequenza di due immagini in cui è intenta a leggere attentamente “sudate carte”.

“Spero stai studiando il nuovo copione de ‘Le tre rose di Eva’, nuova edizione” – le scrive qualcuno speranzoso. Non è dato sapere l’entità del suo nuovo progetto, ciò che è intuibile dalla didascalia che ha lasciato sul post con tanto di hashtag (“Busy Monday #work #mondaymood “) che la rivedremo presto a lavoro.

Tra i vari commenti spicca anche qualcuno d’ammirazione per la sua sfolgorante bellezza: “Che schianto di donna”. Difficile contraddire.