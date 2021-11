“Aliena, vieni da un altro pianeta”, Antonella Fiordelisi bollente: seduta a terra mostra l’intimo e alza la temperatura – FOTO

La modella e schermitrice italiana ha pubblicato due scatti promozionali mentre indossa un abito color crema estremamente sensuale.

Salernitana trapiantata a Milano per lavoro ma campana nel sangue e nelle vene. La modella e schermitrice Antonella Fiordelisi vanta sui social una community sempre più numerosa – 1,2 milioni – che la seguono fin dai suoi esordi in tv e nel mondo dei social per la sua simpatia e bellezza travolgente.

Dall’altro del suo 1,80 m, la giovane classe 1998, sempre in forma impeccabile e con mise ricercatissime, ieri ha mostrato uno scatto molto intimo assieme ai genitori per augurare un felice compleanno alla sua mamma che ama perdutamente e di cui sente ancora di più la mancanza ora che si è trasferita. “Ti amo” il messaggio che le ha mandato.

Antonella Fiordelisi fa innamorare perdutamente per la sua bellezza

Nonostante la dolcezza intrinseca che emana da tutti i pori, Antonella è sicuramente una delle giovani donne più belle sui social, e questo lo testimoniano anche gli ultimi due scatti che le sono stati realizzati per la campagna Shein Italia di cui è testimonial fedele.

“Cado in piedi o al massimo accovacciata 🐍”. Questo è il mantra che ha scritto per accompagnare l’ultimo post Instagram pubblicato ieri. Una filosofia di vita che pare lei stessa stia portando avanti nella vita con grande impegno personale, per crescere forte e salda nella società.

Indossa un abito cortissimo che le copre parzialmente le gambe chilometriche e che sono scoperte maliziosamente nelle pose che ha ricreato per lo scatto. Si intravvedono infatti gli slip neri mentre il reggiseno non è pervenuto, elemento che ha fatto sussultare ancora di più i fan della sua Fanpage.

“Sei spaziale amica mia❤️❤️ la tua bellezza è infinita 😍”, “Aliena…vieni da un altro pianeta! ❤️”, “Amore che classe sei strabellissima”. Neanche a dirlo in poche ore quasi 20mila like per lei.