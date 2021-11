Incontro Matteo Salvini e Giorgia Meloni: la reazione di Forza Italia

Incontro tra Lega e Fratelli d’Italia per chiarire i contorni dell’attuale quadro politico: quali sono le intenzioni del centrodestra?

Sarebbe durato poco l’incontro tra Lega e Fratelli d’Italia tenutosi all’interno dell’ufficio della Camera di Giorgia Meloni. Un mini-vertice di cui i due leader avrebbero potuto non darne notizia, invece hanno optato per una pubblicità dell’evento al fine di rimarcarne l’importanza. In primis per mettere a tacere le voci su possibili contrasti. In secondo luogo per far comprendere quelle che potrebbero essere gli intenti del centrodestra.

Lega-Fratelli d’Italia: incontro sulle sorti del centrodestra

A Villa Grande mancava Giorgia Meloni, a Montecitorio mancava Berlusconi. Sempre presente, invece, la Lega. L’incontro tenutosi ieri nell’ufficio della leader romana ha avuto quale tema principale il delineare nettamente i contorni di questo centrodestra. Un centrodestra che a dispetto delle voci di corridoio pare, invece, fortemente compatto. “Abbiamo parlato di tutto in un clima molto distensivo. Ci rivedremo presto” avrebbero detto Meloni e Salvini stando a quanto riporta Il Corriere della Sera.

I due avrebbero tenuto a precisare che questo incontro, però, nulla ha a che vedere con la volontà di lanciare un messaggio a Silvio Berlusconi. Nessuna lettura tra le righe, nessuna dimostrazione. Compresa questa chiave anche da Forza Italia che ha spiegato come non sia successo alcunché di strano. Eppure alcuni contrasti di certo andranno appianati, o meglio dei disallineamenti. Primo tra tutti la questione relativa alle elezioni anticipate che FI non vorrebbe e soprattutto il supporto a Mario Draghi al Governo anche dopo il 2023. Un’ipotesi quella del Cav che, quindi, lascerebbe intendere un accantonamento dell’idea Quirinale per l’ex vertice della BCE.

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, a Lega e Fdi non sarebbe piaciuto il dialogo a senso unico instaurato da Berlusconi con Enrico Letta, accettando, senza neanche pensarci troppo, la proposta del Dem di un “Partito dei leader”.

Giorgia Meloni non avrebbe fatto trapelare alcuna scelta netta e Salvini si sarebbe detto solo “non contrario” ed avrebbe sottolineato come originariamente questa era stata una sua idea.