“Un viso angelico” Romina Power: il ricordo del suo grande amore – FOTO

Romina Power non può fare a meno di ricordare: il suo angelo custode è sempre accanto a lei e su Instagram spunta una foto commovente

Romina Power è una cantante di fama internazionale che con la sua musica ha fatto la storia e con la sua relazione con Al Bano ancora oggi è al centro di gossip. I due artisti nel corso degli anni hanno lasciato il segno e nessuno potrà mai paragonare la loro grandezza e il loro talento ad altri.

Insieme hanno vissuto momenti indimenticabili, personali e professionali, in particolare un evento ha stravolto loro la vita.

Romina Power e un ricordo indelebile – FOTO

Romina Power e Al Bano Carrisi si sono sposati nel 1970 ed hanno dato alla luce quattro meravigliosi figli. Nel corso della loro storia però, la famiglia ha dovuto affrontare un evento che nessuno potrà mai dimenticare: la scomparsa di Ylenia.

La ragazza più di venti anni fa è sparita nel nulla senza lasciare traccia, si trovava a New Orleans.

I due genitori non hanno mai perso la speranza di ritrovarla. La Power è solita pubblicare foto che la ricordano su Instagram. L’ultimo post è un primo piano dove Ylenia mostra tutta la sua tenerezza e dolcezza di una ragazza poco più che adolescente.

“Che viso angelico, meravigliosa Ylenia”, qualcuno ha scritto sotto alla foto. Anche Al Bano, che ha appena pubblicato il suo primo libro autobiografico, ha dedicato un capitolo intero a sua figlia e al dolore che da anni si porta dietro.

Romina e Al Bano non stanno insieme da anni, ognuno si è rifatto una vita ma i due saranno legati per sempre da una storia unica e da un dolore che nessuno potrà mai cancellare. Il loro sentimento va oltre ed è per questo che uno non può fare a meno dell’altro.