Un’indiscrezione sul futuro di Federica Pellegrini sta monopolizzando l’attenzione. Ecco cosa sta succedendo.

Talento innato in vasca e traguardi pazzeschi raggiunti. Nei suoi 33 anni di vita Federica Pellegrini ha dedicato anima e cuore al nuoto, tanto da diventare una delle nuotatrici italiane più apprezzate.

La campionessa veneta ha raggiunto incredibili mete, conquistando medaglie olimpioniche. Accanto al percorso sportivo si è inoltre fatta conoscere con il suo carisma e la sua bellezza, affermandosi sulla scena dello spettacolo tra shooting e format televisivi. Oltre a tutto questo ha conquistato una grande notorietà sul web, tanto che su Instagram è seguita da ben 1,5 milioni di follower, incantati dai suoi post quotidiani in cui è ritratta tra i momenti in vasca e gli attimi spensierati.

Bracciata dopo bracciata, scatto dopo scatto, la Divina ha fatto breccia nel cuore degli italiani, tra cui in particolare quello di Matteo Giunta, suo allenatore nonché futuro marito.

Una grande novità nella sua vita personale alla quale si aggiunge un risvolto inaspettato sul sul futuro.

Federica Pellegrini: rivelazioni sul futuro, fan in tilt

A margine delle rivelazioni di Valentino Rossi che hanno decretato la fine del suo percorso, non mancano nelle sue parole una menzione rivolta alla Divina.

“Quest’anno smettono tanti sportivi importanti. Cairoli ma anche Raikkonen che è stato un grandissimo in Formula 1, poi Federica Pellegrini. Forse aspettavano tutti che lo facessi io. Ho dato la spinta finale”, le parole del pilota.

Ma in realtà il momento in cui la campionessa appenderà la cuffia al chiodo è rimandato di ancora un po’. Nel suo futuro infatti le gare non sono solo un ricordo lontano, ma un impegno a cui non può mancare: lo scorso fine settimana e i due prossimi sfiderà a colpi di bracciate i rivali per i playoff della ISL, competizione annuale a squadre su distanza brevi.

Ad Eindhoven gareggia per conquistare il posto di finalista portando così, nel caso di vittoria, alla sua presenza in vasca anche nel 2022.

Intanto anche nelle stories di Instagram ha ripreso il momento emozionante dalla sfida di ieri, facendo sognare i fan.