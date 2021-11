Fiammante la meravigliosa Melissa Satta folgora gli animi dei suoi fan grazie ad una posa esplosiva, è una visione da non perdere.

Pare non resti che attendere una conferma ufficiale da parte della diretta interessata. Alcune inedite news sulla showgirl di origini statunitensi, diffusesi in rete nelle ultime ore, stanno ormai continuando a muovere la curiosità di molti. Eppure, poco dopo aver appreso l’ipotesi di una gravidanza in corso, i fan della showgirl naturalizzata statunitense, Melissa Satta sembra che siano nuovamente pronti a restare folgorati dalla sua bellezza.

Attualmente impegnata in una relazione amorosa con il poco più che trentenne noto imprenditore Mattia Rivetti, la conduttrice di “Missione Beauty” sul secondo canale Rai e “Gol Deejay” su Sky Sport, ha infuocato l’intero web con una posa “esplosiva“.

“Meravigliosa creatura”, Melissa Satta è esplosiva: la scollatura eccessiva infiamma i bollenti spiriti dei fan – FOTO

PER VEDERE MELISSA SATTA “MERAVIGLIOSA CREATURA”, VAI SU SUCCESSIVO.