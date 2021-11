La sensualissima cantante ha pubblicato uno scatto da arresto cardiaco. Si diverte a provocare i suoi followers che… vanno in tachicardia!

Avete presente quando arriva la notte e non riuscite a prendere sonno, dunque vagate inesorabilmente scorrendo la home di Instagram in cerca di chissà cosa?

Proprio in quel momento appare una foto come questa che di certo non passa inosservata.

Chiunque di noi, di fronte a uno scatto del genere rimarrebbe pietrificato e siamo certi che continueremmo a fissare la foto per qualche minuto.

Questa è la dote di Arisa: saper calamitare, sempre, tutte le attenzioni su di sè!

Gli occhi le si incollano addosso e non se li scrolla via tanto facilmente. Del resto come rimanere indifferenti a tali provocazioni?

Arisa; la rivoluzione parte da qui

SE VUOI VEDERE LA FOTO DI ARISA, STESA SUL PAVIMENTO. VAI SU SUCCESSIVO.