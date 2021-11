Bella e seducente per le vie di Venezia, Sara Croce fa impazzire tutti su Instagram. La splendida Bonas di “Avanti un Altro” è un portento

Come lei nessuno mai. È certamente uno dei volti, e dei fisici, più desiderati della televisione italiana ed i telespettatori non vedono l’ora di rivederla nelle vesti della Bonas. Parliamo ovviamente di Sara Croce che è diventata famosa proprio grazie a questo suo ruolo nel “minimondo” di “Avanti un altro” e per la sua apparizione a “Ciao Darwin” come Madre Natura.

Le riprese del game show più irriverente della televisione sono iniziate da diverso tempo e a breve si concluderanno. Dai piccoli spoiler che arrivano dal web e soprattutto da Instagram, c’è da dire che anche in questa nuova edizione ci sarà da ridere e gioire per le proposte a prova di resistenza della bella Sara.

Sara Croce, scollatura decisa e profonda: la FOTO

