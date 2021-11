La torta di mele è un cavallo di battaglia della cucina italiana. A tutti piace questa torta, così semplice ma così gustosa allo stesso tempo. Oggi ti svegliamo un ingrediente segreto che la rende sofficissima.

Perfetta a colazione o per merenda, la torta di mele è sempre molto gradita da grandi e piccini. E’ un dolce molto semplice che si prepara in pochissimi passaggi, la cosa fondamentale è la qualità della materia prima, ovvero le mele.

Prediligete mele a km zero (bio), il loro sapore è fondamentale per la riuscita della torta che deve essere soffice, gustosa ed anche un po’ umida. Esistono moltissime versione della torta di mele, tutte buonissime. Oggi ti proponiamo una versione classica con un pizzico di novità.

Torta di mele sofficissima, un boccone tira l’altro

Ingredienti per uno stampo di 24 cm

3/4 mele a seconda della grandezza – 200 gr di farina ’00 – 50 gr di burro o se preferite 50 ml di olio di semi – 150 gr di zucchero – 2 uova grandi a temperatura ambiente (bio) – 200 ml di panna da cucina (se preferite la ricotta, lo yogurt o un qualsiasi formaggio morbido, questo è l’ingrediente segreto) – bustina di lievito – aroma di vaniglia q.b. – buccia di limone o arancia grattugiata – zucchero a velo con cannella

Procedimento:

Sbucciare a tagliare le mele a fettine, bagnarle con poche gocce di limone per evitare che diventino nere. Sbattere le uova con lo zucchero fin quando non si creerà una bella crema spumosa, aggiungere la panna o il formaggio morbido che avete scelto, la buccia grattugiata del limone e dell’arancia, il burro fuso, la vaniglia.

Montare tutto per qualche minuti, aggiungere la farina setacciata, successivamente incorporare anche il lievito setacciato.

Foderate con la carta forno uno stampo a cerniera, versate l’impasto ed aggiungete le fettine di mela. Disponetele come più vi piace. Cospargete sull’impasto il mix di zucchero a velo e cannella.

Infornate in forno già caldo ventilato a 180°, per almeno 30/40 minuti. In ogni caso fate la prova dello stecchino.

Una volta cotta, lasciate raffreddare per almeno 1 ora. Servite a colazione con una bel cappuccino mentre a merenda con una cioccolata calda o un thè.