Royal Family, Regina Elisabetta sola nel dramma: il dolore più pesante

La Regina Elisabetta affronta oggi un pesante dolore, capace di ledere il suo cuore marchiato così da una cicatrice indelebile.

Nostalgia e dolore. Nel cuore della Regina Elisabetta oggi pesanti sensazioni hanno preso il sopravvento, portandola a tristezza e dispiacere. Emozioni che ha dovuto affrontare in solitudine, nel suo Castello di Windsor dove ormai passa la maggior parte del tempo.

Sua Maestà infatti a seguito dei recenti problemi di salute è stata costretta a un riposo forzato di settimane, lavorando in smartworking.

Ricovero in ospedale, indicazione dei medici in merito a provvedimenti cautelativi, tra cui quello di rinunciare ai suoi amati drink, tante le difficoltà che ha dovuto affrontare la Sovrana nelle ultime settimane.

A questo si sono aggiunti gli impegni cancellati dall’agenda per via della sua condizione di fragilità: dalla Cop26 al Remembrance Sunday , svariati gli appuntamenti cruciali a cui ha dovuto rinunciare.

Dopo giorni di apprensione in merito alla sua salute, tra eventi slittati e incertezza sul suo stato generale, pochi giorni fa è riuscita a fare una nuova apparizione in pubblico, mostrandosi senza bastone, con indosso un vestito floreale, in occasione del termine del mandato di Nick Carter, capo delle forze armate.

I sudditi hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo osservando con i loro occhi come stia bene. Ma oggi arriva una pesante ricorrenza, gettandola così nel dramma.

Regina Elisabetta: grande dolore nel giorno più toccate

90 anni, 70 trascorsi sul trono. Elisabetta è la reale che ha ricoperto il ruolo di Sovrana più a lungo nella storia della Monarchia. In tutto questo tempo per ben 73 anni ha avuto al suo fianco il marito Filippo, spentosi lo scorso 9 aprile, lasciando così nel suo nel cuore un vuoto incolmabile.

Ed è proprio oggi che la coppia avrebbe festeggiato il loro 74esimo anniversario di nozze, il primo trascorso da Sua Maestà da sola.

Era il 20 novembre 1973, quando davanti al mondo intero la coppia aveva pronunciato il fatidico sì, consacrando il loro amore. Un legame nato da un vero e proprio e colpo di fulmine scoppiato al tempo in cui erano appena adolescenti, da cui era nato sulle prime un rapporto di penna.

Anno dopo anno, il sentimento che li univa è diventato sempre più forte, portandoli a coronare il sogno di diventare marito e moglie. Lei 21enne, lui 28enne, le nozze erano state trasmesse in prima assoluta nelle televisioni, permettendo a milioni di spettatori di assistere al momento emozionate.

Un momento determinato da impegno e lotte: per sposare la reale il Principe di Edimburgo aveva rinunciato al suo trono in Grecia, mentre la sua futura consorte aveva dovuto convincere la Regina Madre in quanto Filippo non era il candidato ideale, per via del suo patrimonio poco cospicuo e l’assenza di un suo regno.

Una lotta che ha portato ai suoi frutti, tanto che i due hanno condiviso ben sette decenni di vita.

E anche se quest’anno Elisabetta non potrà festeggiare fisicamente con il marito, nella sua mente i ricordi al suo fianco sono incancellabili, dandole così un sospiro di sollievo e facendola ancora oggi sorridere.