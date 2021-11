Belen Rodriguez continua a mostrare su Instagram tutta la sua bellezza, non solo ha da poco condiviso con i fan la sua grande passione

Modella e showgirl, Belen Rodriguez è un vulcano in eruzione che non perde occasione di stupire i fan con effetti speciali riguardanti la sua vita. Mamma di due meravigliosi bambini, Santiago e Luna Marì, dopo la separazione da Stefano De Martino si è buttata a capofitto in un’altra storia con Antonino Spinalbese.

Tra i due però sembra esserci una crisi, sono in tanti a chiedersi cosa stia succedendo ma per il momento la coppia non ha smentito o dato alcuna conferma.

Belen Rodriguez, sensualità e passione – VIDEO

Belen Rodriguez è seguita da più di dieci milioni di follower con i quali ogni giorno condivide alcuni momenti della sua vita. L’ultimo post è un video dolce e sensuale: la modella dalla voce incantevole canta un brano e commuove il web. Il filmato è in bianco e nero e si evince tutta la bellezza della showgirl, dentro e fuori.

Il sorriso è la sua arma di seduzione che non passa mai inosservato. Affascinante e strepitosa, passano gli anni ma Belen resta sempre la stessa.

“Inguaribile romantica” qualcuno commenta sotto al post e poi ancora “Hai una voce stupenda” e qualcun altro aggiunge: “Tu canti ma Antonino?”.

Sono in tanti ad essersi posti questa domanda, qualche giorno fa l’hair stylist ha subito un incidente che ha annunciato sui suoi profili social. Belen non ha fatto nessuno accenno al riguardo. Tra i due è finita veramente?

Le parole di Fabrizio Corona rilasciate in un’intervista per il nostro sito non lascerebbero alcun dubbio: “Bisogna pensare di non fare le cose di pancia perché è sbagliato, ma lei le ha sempre fatte, se finisce la storia è fondamentale essere due buoni genitori”.