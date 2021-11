Barbara D’Urso torna al centro del mirino con uno scatto che non lascia alcun dubbio: cosa fa per essere così bella e in forma?

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite e note della televisione italiana, più volte finita al centro di polemiche per il suo modo di essere e il suo aspetto che non passa mai inosservato.

Le sue foto diventano immediatamente virali, non tanto per la sua bellezza ma per le critiche e i giudizi negativi da parte dei follower che non perdono occasione di lasciare sotto ai post.

Barbara D’Urso, spunta la FOTO della verità

A tornare sull’argomento questa volta è stato Jimmy Ghione che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post tutto dedicato alla conduttrice dei salotti televisivi. Si tratta di due scatti messi a confronto, nel primo Barbara D’Urso appare naturale con le rughe e la pelle senza filtri e trucchi. Gli occhiali da sole coprono il suo sguardo.

Nella seconda è la D’Urso di sempre, quella che siamo abituati a seguire in televisione e sui social: trucco e capelli perfetti ed una pelle liscia e setosa.

“Quando salta la luce”, scrive l’inviato di “Striscia la notizia” che è solito fare battute su alcuni personaggi dello spettacolo e della televisione. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare, ma questa volta sono in tanti ad essersi schierati dalla parte della conduttrice.

“L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate!! Cerchiamo di evolvere!”. Scrive qualcuno sotto al post e poi ancora “Questa critica all’aspetto fisico la trovo ampiamente inutile, becera, schifosa”.

Chissà se il tg satirico prenderà in considerazione l’argomento e troverà un modo per inviare un messaggio alla D’Urso? Il pubblico non vede l’ora di scoprire come si evolverà la situazione.