Elisa Isoardi rivolge a se stessa un quesito d’amore sfoggiando uno scatto in intimo dalla sua camera da letto, la sua femminilità sarà inebriante.

L’ex modella di origini piemontesi, Elisa Isoardi, firma i suoi esordi con la partecipazione a trasmissioni che saranno pronte a risaltare presto la sua irreprensibile presenza scenica. Da giovanissima concorrente per “Miss Muretto” nel lontano ’98, e successivamente per “Miss Italia” soltanto due anni più tardi, Elisa è riuscita a colpire fino in fondo il cuore del pubblico italiano.

Sin dai suoi primi passi mossi all’interno del mondo spettacolo, grazie alla sua autentica bellezza, Elisa ha dato inizio alla sua gavetta nel 2005. Ricoprendo il ruolo di inviata a “Guarda che luna“. E divenendo, da quel momento in poi, l’odierna ed amata conduttrice del piccolo schermo che tutti conoscono. Nata sotto il segno del Capricorno e classe 1982, l’ex naufraga de “L’Isola Dei Famosi” e vincitrice a “Ballando Con Le Stelle” ha emozionato i suoi fan grazie ad un ritratto, in diretta dalla sua camera da letto, “più inebriante” che mai.

“Attenzione alle coronarie” Elisa Isoardi solo in intimo è inebriante più di ieri, “che femminilità”! – FOTO

