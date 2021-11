Cristina Marino ha fatto viaggiare la fantasia dei fan mostrandosi irresistibile. La mise sbalorditiva è mozzafiato.

Curve mozzafiato, fascino ipnotico, sguardo magnetico. Cristina Marino ha mandato letteralmente in delirio il popolo del web, in estasi per la sua bellezza mozzafiato. La moglie di Luca Argentero si è mostrata irresistibile su Instagram.

Attrice, modella e influecer, è seguitissima sul social dove racconta le sue giornate scandite tra set e momenti dalla vita personale: mamma da un anno, non mancano contenuti al fianco della sua splendida famiglia.

Tra le foto della sua gallery spiccano quelle più roventi in cui è ritratta incredibile. Le ultime sono sbalorditive, tanto che il pubblico è rimasto senza fiato: la sua bellezza è stratosferica.

Cristina Marino mozzafiato: il suo fascino ipnotico fa impazzire i fan

Per vedere l’ultimo scatto di Cristina Marino, vai su Successivo