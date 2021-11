Questa volta la showgirl argentina dà il meglio di sè e si lascia fotografare completamente senza veli. Mai vista così!

Belen Rodriguez ha mandato in visibilio tutto il pubblico di Instagram con una foto che ha acceso i bollenti spiriti di tutti gli utenti.

E’ senza dubbio una delle modelle più belle in circolazione e negli anni è diventata una vera e propria icona di fascino e femminilità.

La showgirl argentina sa come mandare in tilt il suo pubblico e stavolta l’ha fatto con uno scatto dove si è mostrata completamente nuda.

“Questo è troppo!”, hanno commentato alcuni utenti non riuscendo a rimanere indifferenti ad un post del genere.

“Sembri una dea”, hanno fatto notare altri, evidenziando quanto la sua bellezza e femminilità non risulti mai volgare e riesca ad accendere le fantasie senza trascendere nel trash.

“Belen, io non ti resisto!”

In questo scatto Belen ha postato il suo fisico perfetto lasciando sognare tutti i suoi followers.

Sono 10,2 milioni gli utenti che sono andati letteralmente in visibilio di fronte a tale bellezza e sensualità. In pochissimo tempo dopo il parto di Luna Marì ha riacquisito la sua forma fisica perfetta: “Ma come fai?”, le chiedono.

Del resto è impossibile non rimanere attratti da una delle donne più belle del mondo, soprattutto se si mostra senza filtri e senza veli.

“Giocando con le mie foto”, scrive l’ex di Stefano De Martino pubblicando uno scatto mentre è seduta su un cubo, senza vestiti con le gambe accavallate e una mano che cerca di nascondere il suo seno incontenibile.

“C’è chi può e chi non può”, le fa notare un utente evidenziando quanto scatti di questa intensità possa pubblicarli solo lei, che riesce ad essere elegante anche in una posa così. Irresistibile!