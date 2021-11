Patrizia Pellegrino da un buongiorno speciale ai suoi fan, è davvero meravigliosa distesa sul prato mentre mostra la sua parte più bella.

La bella Napoletana, originaria di Torre del Greco, Patrizia Pellegrino, è una nota attrice, showgirl e conduttrice televisiva italiana. Ha debuttato al cinema nel 1981 e da quel momento non ha più smesso di stare sotto i riflettori. Il pubblico la ama per la sua genuinità, la sua forza d’animo e la sua grinta.

Negli anni ha collezionato successi dopo successi, purtroppo però la Pellegrino ha dovuto affrontare prove davvero importanti nella vita, negli ultimi mesi ha combattuto contro un tumore davvero aggressivo dal quale è riuscita a guarire grazie a diverse cure e ad un operazione chirurgica.

La domenica è scoppiettante con Patrizia Pellegrino

Una domenica davvero speciale quella che la showgirl Patrizia Pellegrino ha regalato ai suoi follower questa mattina. Distesa sul prato si mostra bella come il sole, il viso rilassato e sorridente, il décolleté prosperoso in bella mostra che si nota anche con l’effetto sfocato dello scatto.

Patrizia augura a tutti i suoi fan, che su Instagram sono 84mila, una buona domenica, il lungo post scritto dall’attrice vuole essere un monito per tutt* i suoi amic*: “Se non ti spingi al di là della zona di comfort, se non chiedi costantemente di più a te stesso, crescendo e imparando lungo la strada, scegli di vivere in una zona di torpore. E ti neghi l’opportunità di compiere un viaggio straordinario.”

A queste parole la sua community virtuale si è scatenata in tantissimi commenti, c’è chi concorda con l’attrice e l’apprezza per la straordinaria persona che è, ma c’è anche chi nota un particolare che non può restare inosservato.

La sensualità dell’attrice non passa inosservata ed alcuni fan apprezzano il belvedere, “Ma quanto so grosse?” scrive qualcuno esterrefatto per tanta bellezza e naturalezza, ed ancora “Sei una persona straordinaria, non cambiare mai”. La domenica mattina è davvero speciale per l’attrice che si crogiola tra commenti e complimenti.