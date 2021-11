Francesca Ferragni senza parole, il gesto estremo del fidanzato Riccardo l’ha fatta impazzire – VIDEO

Si tratta di un gesto che neppure la bella dentista credeva possibile, Riccardo l’ha colta di sorpresa e le ha fatto un regalo incredibile.

La loro storia d’amore dura ormai da oltre 10 anni. In molti li definiscono come la “brutta copia” dei beniamini social Fedez e Chiara Ferragni, ma loro si reputano una coppia come tutte le altre, amano viaggiare per il mondo e preservare quanto più possibile la loro intimità (nonostante il milione di follower di Francesca).

Francesca Ferragni la conosciamo molto bene, dentista da poco laureata con il massimo dei voti e impegnata ogni giorno nella clinica gestita dal padre. Riccardo Nicoletti invece, rispetto agli altri fidanzati illustri di casa è più schivo e non ama stare al centro della cronaca mondana.

È chitarrista in ben due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, giovane riservato ma molto allegro viste le foto che pubblica insieme alla fidanzata. Riccardo è anche molto premuroso e attento, anche l’ultima sorpresa che ha fatto alla compagna ha lasciato tutti senza parole, una vera doccia fredda. Vediamo il video.

Riccardo sconvolge la fidanzata, senza preavviso la fa innamorare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riku (@riku_usm)

Il giovane musicista ogni giorno sorprende la sua amata Francesca ma per strapparle un’emozione ancora più forte ha scelto di fare il gesto estremo che forse neppure lei si sarebbe mai aspettata.

Da settembre scorso la coppia è diventata proprietaria di nuova piccola di casa, la cagnolina Gabri, che i due sui social hanno presentato così: “Vi presento Gabri Ferragni la nostra nuova cagnolina. Tanto amore per lei”.

Si tratta di un Weimaraner color grigio-blu dagli occhi azzurri, un animale estremamente mansueto ma che in origine veniva utilizzato per la caccia. Amore a prima vista, impossibile non portarla a casa per allargare la famiglia come hanno già fatto le sorelle con Matilda, il French Bulldog di Chiara, e il Bulldog Pablo di Valentina.

Due giorni fa Riccardo senza pensarci troppo si è fatto tatuare sull’avambraccio il muso della piccola Gabri ritratto sapientemente da @ilarybell_tattoo con la scritta sovrastante USM, acronimo della band Under Static Movement. Francesca ha commentato il post con il messaggio “Stupendo 😍”, un gesto che evidentemente le ha fatto battere forte il cuore.