“Che f***a sei!” Elodie, emblema della seduzione: lo sguardo ti fulmina – FOTO

Elodie, l’artista poliedrica dallo sguardo magnetico lascia tutti senza fiato. I fans sono pazzi di lei anche se le domande sull’ex non mancano.

E’ sicuramente tra le cantanti del momento Elodie, una fitta rete di impegni ed un alternarsi di musica e cinema…per l’ex concorrente di “Amici” infatti si sono aperte pure le strade della recitazione, è proprio inarrestabile.

L’ultima collaborazione con Marracash fa discutere: il web infatti non si rassegna alla fine della loro storia e qualcuno spera che questa hit possa essere un’occasione per tornare insieme. Questo è l’argomento principale del suo ultimo post che raffigura un primo piano della cantante dal sapore ipnotico.

Elodie, sguardo ipnotico e atteggiamento da femme fatale: inarrivabile

Non delude neanche stavolta Elodie, ogni foto che l’artista propone sul suo seguitissimo profilo social diventa subito virale. Il suo ultimo post è stato dolcemente attaccato dai fans, i quali hanno colto l’occasione per chiedere se possa esserci un ritorno di fiamma con Marracash. E’ l’argomento principale, quasi tutti i commenti vertono su questo, anche se non manca chi preferisce elogiare la bellezza dell’artista anche con esclamazioni che non lasciano dubbi interpretativi: “Che f**a sei!”.

Si parla tanto della vita sentimentale di Elodie in quanto le foto la immortalano sul set di Crazy Love, la nuova hit del rapper il cui video fa già discutere per la presenza di Elodie. Questo lo si evince ancora più nitidamente dalle storie: capelli raccolti in una lunghissima coda riccia – stessa chioma della sua Vertigine – ed un total black, senza accessori…stile asciutto da impatto.

Una storia durata due anni tra i due colleghi e conclusa solo di recente, qualche mese fa. Marracash in un’intervista ha chiarito questa scelta di avere l’ex compagna nel video: “Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.