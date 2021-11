Silvia Toffanin, spunta la FOTO rara senza trucco: irriconoscibile

La compagna di Piersilvio Berlusconi è stata ”paparazzata” così come non l’avete mai vista. Potete vederla nel nostro articolo.

Silvia Toffanin è senza dubbio la regina del sabato pomeriggio.

Da anni al timone di ”Verissimo” trasmissione seguitissima sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Su di lei hanno sempre puntato e in effetti i telespettatori la amano per la sua sensibilità e umanità nell’affrontare ogni questione.

Alcune malelingue l’hanno etichettata come ”raccomandata” poiché compagna del Presidente di Mediaset, Piersilvio Berlusconi.

Ma lei non si è mai lasciata scalfire dalle critiche e ha dimostrato il suo valore e talento.

Silvia Toffanin acqua e sapone: come non l’abbiamo mai vista!

In questa foto pubblicata sul sito di informazione ‘Blog TV’, possiamo vedere Silvia Toffanin così come non l’abbiamo mai vista.

La conduttrice di ”Verissimo” è stata immortalata mentre si trova per le vie di Milano senza make up. E’ insolito vederla in questo modo, dato che siamo abituati a seguirlo con un trucco e un look impeccabile negli studi di Canale 5.

Tuttavia la sua bellezza non passa inosservata e il pubblico è rimasto comunque colpito da quanto l’ex letterina riesca a essere semplice e affascinante così acqua e sapone.

La bella Silvia, oggi ha 43 anni ed è mamma di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, di 11 e 6 anni nati dalla relazione con il compagno Piersilvio Berlusconi con il quale è legata da quasi 20 anni.

Una coppia indivisibile, è raro trovare nel mondo dello spettacolo certi legami ma i due hanno sempre tenuto a mantenere la loro sfera privata lontana dai riflettori. Sarà stato questo il loro segreto?

I fans della coppia si domandano quando arriveranno i fiori d’arancio ma come la stessa Silvia ha dichiarato più volte non ha bisogno di una fede al dito per sentirsi sua moglie.