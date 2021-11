Silvia Toffanin ha ammesso di aver ricevuto “una spintarella” dal compagno Piersilvio Berlusconi, da anni amministratore delegato di Mediaset.

Dopo più di 15 anni trascorsi in televisione Silvia Toffanin è ormai uno dei volti più amati dal pubblico italiano. La presentatrice è abituata a intervistare chiunque nel suo studio di Verissimo, ma anche quando capita che sia lei ad essere intervistata dimostra sempre di sapere come commuovere il proprio pubblico.

Silvia Toffanin, il fidanzato potrebbe averla raccomandata in Mediaset: lei ha confessato

Poco tempo fa durante un’intervista Silvia Toffanin ha raccontato di essere nata nel 1978 a Marostica, in provincia di Vicenza, ma di aver trascorso la maggior parte della sua infanzia a Cartigliano in compagnia dei suoi nonni. Da piccola giocava spesso con loro, in attesa che i suoi genitori tornassero a casa dal lavoro, ed è stata proprio la sua famiglia ad insegnarle il valore dell’impegno. Appena è stata abbastanza grande Silvia ha iniziato a lavorare per arrivare in televisione, sfilando indossando tute da sci e approdando poi a Miss Italia. Quell’anno insieme a lei concorrevano anche Mara Carfagna ed Elisabetta Gregoraci, ma lei non si è lasciata intimorire dalla concorrenza.

Più che Miss Italia, però, per la Toffanin si è rivelato fondamentale lavorare come letterina di Passaparola. Proprio lì ha incontrato l’attuale compagno Piersilvio Berlusconi, che si è innamorato di lei e le ha spianato la strada verso il successo televisivo. La stessa Toffanin ha infatti rivelato che senza l’aiuto e la raccomandazione del fidanzato, amministratore delegato di Mediaset, lei non sarebbe riuscita ad arrivare dove si trova adesso. “Probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Piersilvio non sarei qui a fare televisione” ha raccontato lei.

Sono tantissime le donne che invidiano Silvia Toffanin, ma la presentatrice negli ultimi anni ha dimostrato di essere in grado di fare grandi cose anche senza il sostegno del marito. Verissimo infatti va a grandi vele, e sia il pubblico che i vip non perdono occasione di seguire le interviste condotte dalla Toffanin.