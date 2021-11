“Sei uno schianto”, Melita Toniolo punta tutto sulle gambe: una vera tentazione ad occhi aperti – FOTO

La showgirl ieri è stata invitata ad un evento molto speciale ed il look scelto per la presentazione e la cena ha gettato tutti nel panico. Surreale.

Nuovo evento mondano ieri per Melita Toniolo che è stata invitata da SkinLaboBeauty per la presentazione a Milano della loro nuova linea in vista delle feste natalizie.

L’ex gieffina ha avuto modo di partecipare nel pomeriggio ad un’esperienza sensoriale con beauty expert che hanno illustrato prima in teoria i prodotti. Poco dopo hanno mostrato anche sulle modelle e su di lei i benefici effettivi della linea di skincare innovativa.

La sera per concludere in bellezza una grande cena con tutti i maggiori guru del settore, come farsi notare dunque in mezzo a tutte quelle persone? Melita ha puntato tutto sulle gambe…

Melita Toniolo bella da impazzire, fan senza parole

