La città di Londra, già riscaldata a dovere dalle sue magiche luminarie, dato l’avvicinarsi delle festività, ha finalmente accolto l’imprenditrice Chiara Ferragni. La quale, però, non ha atteso molto prima di lasciare i restanti ospiti a bocca aperta. Ma niente paura, proveranno a raffreddare invano la situazione sul dress code alcuni fan: “risolveremo tutto“.

Cosa sta succedendo? Dopo aver mantenuto la giusta distanza dall’altrettanto protagonista in nero all’evento natalizio, Giulia De Lellis, la Capitale inglese non potrà fare a meno di sgranare gli occhi di fronte al nuovo azzardo, stavolta in rosso fiammante, della star internazionale di origini cremonesi.

“Risolveremo tutto” Chiara Ferragni il completino in rosso è provocante Londra sgrana gli occhi – FOTO

