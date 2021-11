Monica Bertini non sbaglia un colpo sui social network: la conduttrice offre un primo piano che stende i followers.

Mediaset, quest’anno, ha offerto un programma di approfondimento calcistico sulle proprie reti maggiori. ‘Pressing’ va in onda in seconda serata e sta riscuotendo un successo incredibile: il merito va in parte sicuramente alla bellissima Monica Bertini. La giornalista nata a Parma è talentuosa e ha una vasta conoscenza del mondo del pallone.

Ascoltarla è sempre un piacere, ma anche la sua bellezza è una gioia incredibile per gli occhi dei tantissimi ammiratori. Da qualche tempo, la conduttrice è diventata particolarmente attiva su Instagram e offre al pubblico della rete fotografie memorabili. Questa sera, la Bertini ha pubblicato un suo primo piano che sta mandando al manicomio i seguaci.

Monica Bertini, il primo piano stende i fans: bomba d’eros

Monica sta abituando fin troppo bene il suo pubblico: la giornalista condivide ogni sera fotografie impressionanti in cui mette in mostra la sua sconfinata bellezza e il suo fisico da paura. Questa sera, la conduttrice sta inchiodando i suoi followers agli schermi degli smartphone con un primo piano fenomenale.

I suoi occhi da cerbiatta stregano i fan e il suo sguardo è un qualcosa di pazzesco. I lineamenti della nativa di Parma sono davvero perfetti e la sua posa sensuale accelera i battiti degli ammiratori. “Sei una principessa stupenda“, ha scritto un seguace nello spazio dedicato ai commenti. La Bertini è una bomba d’eros e d’amore e ha riportato un annuncio importante nella sua didascalia.

“Anche per oggi è tutto! Adesso godiamoci la serata di Champions League”, ha scritto la 38enne, che ha anche dato un nuovo appuntamento imperdibile ai suoi fan. “Ci vediamo domani alle 13.15 su Italia 1 con il Tg sport”.