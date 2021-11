Le domande incalzano la coscienza di Sara Croce che si fa dirompente in un appello dalla forza inaudita: mezz’ora di applausi per il suo essere, ancora una volta, disarmante.

“Chissà cos’hai fatto per arrivare lì” o ancora “bell’esempio di emancipazione femminile”. L’eco devastante di pregiudizi, discriminazioni e violenza contro le donne è ancora all’ordine del giorno. Ma ancora per poco. La modella e showgirl Sara Croce, come moltissimi altri esponenti del mondo dello spettacolo nella giornata di oggi, 25 novembre, stanno tentando di mobilitarsi in tutto e per tutto per far sentire la propria voce e porre dunque fine a questo scempio.

Ventitré anni, e nessuna paura di esigere il rispetto che merita, la meravigliosa “Bonas” di “Avanti Un Altro“, è stavolta più agguerrita che mai.

“Quanto vuoi?” Sara Croce senza vergogna è disarmante, per lei mezz’ora di applausi – FOTO

