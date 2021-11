Calciomercato, notizia delle ultime ore. Il fuoriclasse alla Juve a gennaio. I dettagli

La Juve intenzionata ad intervenire sul mercato a gennaio, i bianconeri studiano il grande colpo: le ultimissime sull’affare

Pesante batosta per la Juventus in Champions League, lo 0-4 incassato dal Chelsea non ammette repliche. Bianconeri praticamente mai in partita e annichiliti dai campioni d’Europa, che hanno dominato in lungo e in largo, dilagando nel secondo tempo.

Prestazione sconcertante da parte della squadra di Allegri, che apre molti interrogativi. Netto passo indietro rispetto alle ultime due vittorie in campionato e se è vero che la qualificazione agli ottavi di Champions era già in cassaforte, ora si ripresentano tutti i dubbi sulla rimonta in Serie A.

Oltre alle responsabilità dell’allenatore livornese, che non sembra riuscire a dare una proposta di gioco adeguata, si palesano anche tutti i limiti di una rosa che ha diverse lacune. Ecco perché a gennaio si rende necessario un intervento da parte della dirigenza sul calciomercato.

Il club vuole imporre da questo punto di vista una decisa accelerazione e prepara il colpaccio: ci sarà subito un tentativo per il top player.

Calciomercato, la Juve lancia subito l’assalto al bomber: affare potenziale da 50 milioni

Il nome caldo risponde a quello di Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Fiorentina già autore di 10 gol in campionato. Il giocatore non rinnoverà con il club viola ed è destinato a partire al massimo entro la fine della stagione. Ma a gennaio saranno in molti a bussare alla porta dei toscani.

La Juventus vuole anticipare la folta concorrenza, soprattutto da parte dei club inglesi. E così, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe già pronta una offerta da 50 milioni di euro.

Una proposta che la Fiorentina non vorrebbe accettare, anche per motivi ambientali legati alla forte rivalità con i bianconeri. Il presidente Commisso non vuole cedere il suo giocatore a stagione in corso proprio alla Juventus e continuerebbe a chiedere almeno 70 milioni di euro.

Tuttavia, l’asso nella manica della Juventus sarebbe un’intesa di massima già strappata con il procuratore dell’attaccante, per costringere i viola ad accettare.