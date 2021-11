“Amen”, Chiara Biasi vestita Cartier dalla testa ai piedi crea agitazione: serie di FOTO in un luogo surreale

L’influencer ieri ha assistito ad un concerto a Milano assieme a due suoi cari amici, total black ed un look pazzesco che ha mandato in agitazione molti fan.

La nota influencer milanese stupisce ogni volta i suoi fan – oggi 3,1 milioni su Instagram – con effetti surreali. Di una bellezza incredibile Chiara Biasi è oggi uno dei volti più affermati e ricercati del panorama nazionale per la promozione di brand del lusso e accessori, al pari come fama dell’amica e collega Chiara Ferragni.

Classe 1990 e originaria di Pordenone, Chiara è sempre al centro della scena, tanti gli eventi mondani a cui è invitata e che poi lei con estrema facilità condivide con la sua community social.

Lo ha fatto anche ieri invitata a partecipare ad un concerto orchestrale che si è tenuto all’interno del Duomo di Milano. Ebbene sì. Anche lei ha ceduto al richiamo ecclesiale, il look scelto per l’evento ha però mandato in confusione tanti fan.

Chiara Biasi stupenda nel suo completo firmato Cartier, da non crederci

