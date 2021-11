Eleonora Daniele presenta la sua ultima fatica editoriale, di fronte a LEI scatta l’emozione – FOTO

La conduttrice ieri di fronte alle massime autorità del Senato ha presentato il suo ultimo successo editoriale già best seller in libreria.

Ieri mattina la conduttrice di “Storie italiane” ha presentato il suo ultimo libro “Quando ti guardo negli occhi, storia di Luigi mio fratello”, edito da Mondadori.

La conferenza stampa si è tenuta presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva a Roma alla presenza della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, di giornalisti e personaggi dello spettacolo.

L’argomento focus della presentazione sono state le tematiche legate ai disturbi dello spettro autistico di cui anche il fratello della Daniele era affetto (è infatti venuto a mancare nel 2015). Ecco il messaggio social che la neo mamma ha lasciato su Instagram per ringraziare tutti della magnifica accoglienza personale e mediatica.

Eleonora Daniele si commuove: “Grazie!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

La giornalista ha così ringraziato tutti nel modo più accorato possibile. “Grazie alla Presidente @elisabettacasellati per il bellissimo messaggio verso il mondo dell’autismo e la sensibilità da sempre dimostrata verso tanti ragazzi speciali. È stata una grande emozione per tutte noi, familiari di un ragazzo autistico ❤️ #quandotiguardonegliocchi”.

Eleonora si è presentata con una tuta rossa accesa legata nel punto vita da una cinta spessa ed una giacca nera con il collo lucido di satin, in perfetta palette cromatica con la Casellati di fianco a lei.

La Daniele assieme alle sorelle Elisa e Cosetta qualche anno fa hanno fondato l’Associazione “Life Inside Onlus” per sostenere tutte le famiglie con figli o parenti autistici ed impossibilitati ad avere le risorse per vivere in serenità.

Hanno presenziato l’incontro anche il viceministro del dicastero Economia e Finanze, Laura Castelli, i senatori Davide Faraone e Salvatore Margiotta, il moderatore Gianluca Nicoletti. Ovviamente non poteva mancare zia Mara Venier, sua madrina e amica intima.