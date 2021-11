Valeria Marini fa il pieno di like su Instagram con uno scatto molto sensuale. Lei rimane la regina di bellezza e sex-appeal

Valeria Marini ieri sera è stata protagonista dei “I soliti ignoti” ma presto la rivedremo ancora sul piccolo schermo. Secondo TvBlog, infatti, la primadonna del Bagaglino di Pingitore tornerà nella casa del “Grande Fratello Vip” ma non da sola. Entrerà insieme a Giacomo Urtis come unico concorrente. Entrambi hanno partecipato già al reality di Canale 5 ma adesso cambia tutto.

La Marini con Urtis dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia nella puntata di lunedì 29 novembre insieme ad una seconda new entry, Biagio D’Anelli, uno dei personaggi abituali dei salotti di Mediaset, da “Mattino Cinque” a “Pomeriggio Cinque”.

Valeria Marini in bianco e nero, regina di seduzione

Passano gli anni ma Valeria Marini non perde la sua simpatia come anche la sua bellezza e la sua avvenenza. Dagli anni magici del Bagaglino ad oggi tante cose sono cambiate ma la showgirl rimane sempre la più amata dagli italiani.

Anche con la benda all’occhio non ha perso il suo umorismo e la sua voglia di coinvolgere il pubblico. Lo ha dimostrato ieri nella trasmissione di Amadeus.

Ma cosa le è successo? Una malattia all’occhio ha reso necessario un intervento d’urgenza: “Avevo un foro maculare: ho rischiato di perdere l’occhio sinistro” ha spiegato a “Verissimo”.

Senza la benda la vediamo nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram nel pieno della sua bellezza. Per i suoi follower è una vera “bambolona” che ti stende con un solo sguardo. Occhi da tigre rigati dai suoi voluminosi ricci biondi ed una maglia trasparente magica.

Lo scatto della Valeriona nazionale è in bianco e nero con sfondo colorato, davvero d’impatto. Lei si volta improvvisamente e l’occhio della fotocamera la cattura. Labbra carnose e tutte da baciare, movenze da star e quel corpo che scatena i desideri proibiti.

È questo scatto che la Marini sceglie per ringraziare Amadeus per averla ospitata nella sua trasmissione. “Ascolta 🌟il Tuo Cuore❤️✨Vincerai✨Sempre🌟” ha scritto la showgirl a corredo della foto e per lei, come sempre, arrivano tanti applausi.