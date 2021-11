L’attrice ieri si trovava in passeggiata nella Capitale, ci ha portato con sé in un luogo magico dove ha scattato delle foto surreali.

È nata il 4 gennaio 1981 a Kiew, figlia d’arte, sua madre è la ballerina Lilia Tchapkis mentre il padre è il tenore Eugenio Safroncik. Oggi in Italia una delle attrici più apprezzate per la sua aria austera e cupa in grado di interpretare ruoli anche molto impegnativi.

Parliamo di Anna Safroncik, bellissima donna dagli occhi di ghiaccio ed il sorriso impenetrabile. Nel corso degli anni le sono state affiancate varie relazioni, tra queste quella con Luca Ferrante e Giulio Maria Berruti.

L’attrice ha avuto una relazione con Paolo Barletta fino al 2015 mentre ora sembra si frequenti con Tommaso Chicchinelli che l’ha accompagnata anche nella sua recente vacanza estiva in Grecia.

Si sa poco però della vita privata di Anna. Preferisce mantenere in gran riserbo quanto concerne il suo mondo, ogni tanto però pubblica degli scatti emozionanti in giro per Roma, la sua città di residenza. Vediamo dove è stata ieri e commentiamo gli scatti.

Anna Safroncik distrae i visitatori al Bioparco di Roma, bellezza d’altri tempi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

“C’è una cosa che mi piace di te… che sei te stessa❤️”, “Quando si è belle anche senza mettersi nude sui social, Stupenda Anna 😘”, “Anna ti adoro sei da sposare 😍❤️”, “La bellezza raggiante che traspare dalla semplicità e genuinità…”, “ANNA…facciamo un figlio insieme? ❣”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la notizia che sconvolge i fan: “È un argomento delicato”

Questi sono solo alcuni dei messaggi che sono giunti ad Anna in poche ore dopo la condivisione del carosello di foto che la ritraggono al Bioparco di Roma accanto a pavoni, giraffe e rinoceronti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Si prospetta una serata hot”, Ludmilla Radchenko FOTO nuda allo specchio, solo slip e un sorriso super provocante…

Trucco acqua e sapone per lei che però è illuminata dalla luce del suo sguardo intenso ed etereo color grigio azzurro che ben si sposa con il look scelto per la giornata. Indossa un piumino del brand Alo, jeans chiari, maglioncino traforato e foulard tutto nella stessa nuance di colore. Un vero incanto che ha fatto sussultare migliaia di fan.